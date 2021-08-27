Manchester United Cristiano Ronaldo transferini resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine bağladığını duyurdu. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 yıl sonra Manchester United'a döndü.

Manchester United tarafından yapılan son dakika açıklamasında Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği duyuruldu.

UNITED TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

HEM GOL KRALI HEM ŞAMPİYON

Juventus ile üç sezonda 134 maça çıkıp 101 gol atan aynı zamanda hem gol kralı hem de şampiyonluklar kazanan Ronaldo, sezon başında ayrılık kararı almıştı.

UNITED KUPA KOLEKSİYONU

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.

"O BİZİM EFSANEMİZ"

Cristiano Ronaldo'nun City'ye imza atması beklenirken Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı United'a davet etmiş ve "O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Massimiliano Allegri "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı.

RONALDO TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaşmak bugün için tesislere geldi. Torino'daki son gününü geçiren Bugünkü antrenmana katılmayan Ronaldo daha sonra arabasıyla tesislerden ayrıldı.