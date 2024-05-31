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Son dakika | İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 31.05.2024 11:33
Son dakika haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. İtalya basının haberine göre Fenerbahçe ile Jose Mourinho 2 yıllık anlaşma sağladı.
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Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
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