31 Mayıs 2024, Cuma
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Son dakika | İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
Son dakika haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. İtalya basının haberine göre Fenerbahçe ile Jose Mourinho 2 yıllık anlaşma sağladı.