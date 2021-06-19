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SON DAKİKA! Galatasaray’ın yeni başkanı kim oldu soru yanıt buldu | Burak Elmas kimdir?

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Giriş: 19.06.2021 22:46
Güncelleme:19.06.2021 22:48
Son dakika haberi: Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu.

Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

BURAK ELMAS BAŞKAN SEÇİLDİ
Oyların sayımının ardından yarışı Burak Elmas önde tamamladı ve Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan Burak Elmas'ı ilk tebrik eden isim oldu.

"YARINDAN TEZİ YOK BİRLİK OLUP SORUNLARI HALLEDECEĞİZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray kararını verdi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: Değerli Galatasaraylılar, sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım, ve tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da kucaklaşma ve kardeşliğin başı olur.

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