25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de | İşte yarış tarihi
Son dakika haberi... Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 için Türkiye müjdesi geldi. Haziran ayında yapılması planlanan yarış, pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve dünyanın en hızlı pilotları Ekim ayında yeniden İstanbul'da yarışacak.