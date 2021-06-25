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Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de | İşte yarış tarihi

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Giriş: 25.06.2021 12:19
Son dakika haberi... Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 için Türkiye müjdesi geldi. Haziran ayında yapılması planlanan yarış, pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve dünyanın en hızlı pilotları Ekim ayında yeniden İstanbul'da yarışacak.
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