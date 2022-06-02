02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Son dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne kadar alacak?

Son dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne kadar alacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 14:24
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kazanacağı miktar da belirtildi. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe resmen açıkladı!
Fenerbahçe resmen açıkladı!
Ağaoğlu’ndan A Spor’a özel açıklamalar
Ağaoğlu'ndan A Spor'a özel açıklamalar
Ahmet Selim Kul: Eleştiriye Olan Alerji Seviyesi Başarısızlığa Kadar Olsaydı Fenerbahçe’nin...
Ahmet Selim Kul: "Eleştiriye Olan Alerji Seviyesi Başarısızlığa Kadar Olsaydı Fenerbahçe'nin..."
Selahattin Kınalı’dan Uğurcan Çakır İçin Flaş Sözler: 40 Milyon Euro... / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı'dan Uğurcan Çakır İçin Flaş Sözler: "40 Milyon Euro..." / Spor Ajansı
Haldun Domaç: Benim Oğuzhan Özyakup İle İlgili Umudum Fazla Kalmadı / Spor Gündemi
Haldun Domaç: "Benim Oğuzhan Özyakup İle İlgili Umudum Fazla Kalmadı" / Spor Gündemi
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde İlk Maçına Çıkıyor! Demet Gedik Detayları Aktardı/Spor Gündemi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor! Demet Gedik Detayları Aktardı/Spor Gündemi
Ahmet Selim Kul: Gece Yarısı Jorge Jesus’un İstanbul’a İnişi Gözüküyor / Spor Gündemi
Ahmet Selim Kul: "Gece Yarısı Jorge Jesus'un İstanbul'a İnişi Gözüküyor" / Spor Gündemi
Serkan Korkmaz: Adayların İkisinin de Tek Bir Futbol Aklı Var O da Cenk Ergün / Spor Gündemi
Serkan Korkmaz: "Adayların İkisinin de Tek Bir Futbol Aklı Var O da Cenk Ergün" / Spor Gündemi
Selahattin Kınalı: Galatasaray’da Fatih Terim Arkadaş Kurbanı Olmuştur / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı: "Galatasaray'da Fatih Terim Arkadaş Kurbanı Olmuştur" / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı: İsmail Kartal’ın Fenerbahçe İçin Daha Hayırlı Olacağını Düşünüyorum
Selahattin Kınalı: "İsmail Kartal'ın Fenerbahçe İçin Daha Hayırlı Olacağını Düşünüyorum"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Sponsorluk Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu / Gün Ortası
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Sponsorluk Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu / Gün Ortası
Ulaş Özdemir Trabzonspor’daki Transfer Gelişmesini Açıkladı: Görüşmeler Devam Ediyor
Ulaş Özdemir Trabzonspor'daki Transfer Gelişmesini Açıkladı: "Görüşmeler Devam Ediyor"
Daha Fazla Video Göster