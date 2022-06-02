Son dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kazanacağı miktar da belirtildi. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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