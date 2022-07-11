Son dakika | Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesiyle de bu karar değişmedi. Mesut Özil sık sık kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini vurgulasa da bu isteği gerçekleşmedi.

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