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25.03.2020

Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Video

Corona virüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim'in, sağlık durumuyla tüm Türkiye yakından ilgileniyor. Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi için hastanede bulunan tecrübeli hocanın durumu hakkında hastane yönetimi ve kızı tarafından ilk açıklamalar yapıldı. Fatih Terim'in hafif öksürüğü dışında, herhangi bir problemi olmadığı doktoru tarafından açıklandı.
Başkan Erdoğan corona virüs tedavisi gören Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrakı aradı | Video BAŞKAN ERDOĞAN CORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK'I ARADI | VİDEO
Koronavirüse yakalanan Fatih Terimin sağlık durumuyla ilgili Dr. Gürkan Kubilaydan flaş açıklamalar |Video KORONAVİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DR. GÜRKAN KUBİLAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR |VİDEO
Sosyal medyada herkes Fatih Terimin bu konuşmasını paylaşıyor: Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? |Video SOSYAL MEDYADA HERKES FATİH TERİM'İN BU KONUŞMASINI PAYLAŞIYOR: BENİM ÇOCUKLARIMIN CANI NEDEN ÖNEMLİ DEĞİL? |VİDEO

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