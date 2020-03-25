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Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Video
Corona virüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim'in, sağlık durumuyla tüm Türkiye yakından ilgileniyor. Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi için hastanede bulunan tecrübeli hocanın durumu hakkında hastane yönetimi ve kızı tarafından ilk açıklamalar yapıldı. Fatih Terim'in hafif öksürüğü dışında, herhangi bir problemi olmadığı doktoru tarafından açıklandı.
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