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24.01.2020

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri... Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta fatura Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim ile 6 saat süren toplantı sonrası Avcı ile yolların ayrılma kararı alındı. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar kim? Bu sorulara canlı yayında yanıt veren A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut isimlerinin ön planda olduğunun altını çizdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika spor haberi; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta fatura Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim ile 6 saat süren toplantı sonrası Avcı ile yolların ayrılma kararı alındı. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar kim? Bu sorulara canlı yayında yanıt veren A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut isimlerinin ön planda olduğunun altını çizdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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