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Son dakika Beşiktaş haberleri | Atiba ve Larin'den haber var! Rize maçında oynayacaklar mı?
Beşiktaş haberleri son dakika | Adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle Kayseri maçında riske edilmeyen Atiba Hutchinson, kısa bir tedavi programının ardından dün takımla çalışmalara başladı. Kaptan, yarınki Rize mücadelesinin kadrosunda yer alacak. Dün bireysel çalışan Larin’in ise durumu bugün belli olacak.