Son dakika haberleri... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasına imza attı. Sözleşme 7+2 yıllık olacak. Kulüpler 1.5 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Denizbank Genel Müdürü Ateş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarıyla ilgili Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.