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04.03.2020
"Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine, ordusuna, askerine verdiği destek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
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