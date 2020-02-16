Solgar Türkiye Kupası sahibini buluyor! Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçı A Spor'da

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Dev final heyecanı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

BASKETBOLSEVERLER EKRAN BAŞINA!

Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya. Dev final Bugün saat 17:00'dan itibaren A Spor ekranında milyonlarla buluşacak.