BİZE ULAŞIN
06.10.2019
Sivasspor'un Ankaragücü karşısında 2 golünü atan Mert Hakan Yandaş konuştu
Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nün ağırlayan Sivasspor ilk yarısını 1-1 biten mücadeleyi 3-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren iki golün mimari Mert Hakan Yandaş duygularını canlı yayında A Spor ekranında paylaştı. Mert Hakan Yandaş, "Milli araya kazanarak gitmek istiyorduk. Çok mutluyuz. Rıza Hoca (Çalımbay) geldikten sonra bize güvendi ve oynatmaya başladı ve ben de ona karşılığını verebilmek için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.