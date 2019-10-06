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06.10.2019

Sivasspor'un Ankaragücü karşısında 2 golünü atan Mert Hakan Yandaş konuştu

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nün ağırlayan Sivasspor ilk yarısını 1-1 biten mücadeleyi 3-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren iki golün mimari Mert Hakan Yandaş duygularını canlı yayında A Spor ekranında paylaştı. Mert Hakan Yandaş, "Milli araya kazanarak gitmek istiyorduk. Çok mutluyuz. Rıza Hoca (Çalımbay) geldikten sonra bize güvendi ve oynatmaya başladı ve ben de ona karşılığını verebilmek için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

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