29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2023 12:39
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde havlu atmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. İşte, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i…
Sivas FB muhtemel 11’ler
Sivas FB muhtemel 11'ler
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
Galatasaray’da meğer fırtınalar kopmuş!
Galatasaray'da meğer fırtınalar kopmuş!
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
Beşiktaş Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti!
Beşiktaş Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti!
MHK’dan flaş ’hakem’ kararı
MHK'dan flaş 'hakem' kararı
Buruk’tan sürpriz tercih! Icardi oynayacak mı?
Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi oynayacak mı?
Rıza Kayaalp 12’nci kez Avrupa şampiyonu
Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Lider Galatasaray doludizgin!
Lider Galatasaray doludizgin!
Roberto Firmino Galatasaray’ın radarında
Roberto Firmino Galatasaray'ın radarında
Daha Fazla Video Göster