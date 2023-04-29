29 Nisan 2023, Cumartesi
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde havlu atmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. İşte, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i…