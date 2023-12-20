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Şırnak’ta maç sonrası hakemlere saldırı! Yardımcı Hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 09:12
Şırnak'ta oynanan amatör futbol maçında Kumçatı Spor'un oyuncuları hakemlere saldırdılar. Yardımcı Hakem Veysel Samsak'ın burnu kırıldı.
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