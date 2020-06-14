14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Seyircisiz oynanan maçta şok! Sahaya daldı |Video

Seyircisiz oynanan maçta şok! Sahaya daldı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2020 13:43
Güncelleme:14.06.2020 13:50
İspanya La Liga'nın 28'inci haftasında, Barcelona'nın deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta pes dedirten bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, tribünden atlayan bir kişi sahaya girdi. Barcelonalı oyuncu Jordi Alba ile selfie yapan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'nın 28'inci haftasında, lider Barcelona deplasmanda alt sıralardaki Mallorca ile karşılaştı. D-Smart ekranlarında yayınlanan maçta; Barcelona, 2'nci dakikada Arturo Vidal, 37'nci dakikada Martin Braitwaite, 79'uncu dakikada Jordi Alba ve 90+3'te Lionel Messi'nin golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla zirvedeki yerini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkarırken, Mallorca ise 25 puanla 18'inci sırada kaldı.



'PES' DEDİRTEN OLAY
Pandemi nedeniyle La Liga'daki diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Statta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54'üncü dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı. Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı.

Olay nedeniyle kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

Seyircisiz selfie!
Seyircisiz selfie!
Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor
"Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor"
Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Göztepe Trabzonspor |CANLI
Göztepe Trabzonspor |CANLI
Fenerbahçe Kayserispor |CANLI
Fenerbahçe Kayserispor |CANLI
Avrupa'da hangi liglerde maçlar başladı?
Avrupa'da hangi liglerde maçlar başladı?
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü belli oldu |Video
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü belli oldu |Video
Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor
Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor
Maçlar nasıl oynanacak? TFF detayları açıkladı
Maçlar nasıl oynanacak? TFF detayları açıkladı
Çalımbay'dan Kılınç ve Mert Yandaş açıklaması
Çalımbay'dan Kılınç ve Mert Yandaş açıklaması
Barcelona ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden gülümseten etkileşim
Barcelona ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden gülümseten etkileşim
Daha Fazla Video Göster