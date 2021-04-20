Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı! Ankaragücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.