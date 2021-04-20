20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 08:57
Güncelleme:20.04.2021 09:03
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı! Ankaragücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.
Yarkadaş ve Oda TV’nin oruç hazımsızlığı!
Yarkadaş ve Oda TV’nin oruç hazımsızlığı!
Artık kayıp istemiyorum kredimiz yok
Artık kayıp istemiyorum kredimiz yok
TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
G.Saray ve F.Bahçe Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir!
G.Saray ve F.Bahçe Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir!
UEFA reste restle karşılık verecek
"UEFA reste restle karşılık verecek"
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! Yeni dönem
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! Yeni dönem
Toroğlu'ndan Cengiz sözleri! Açıklamalarına yalan diyen yok
Toroğlu'ndan Cengiz sözleri! "Açıklamalarına yalan diyen yok"
Terim'den maç sonu Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Terim'den maç sonu Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları
Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları
Erol Bulut'un yeni adresi!
Erol Bulut'un yeni adresi!
Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kalınca...
Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kalınca...
Yalçın Kovid-19 aşısı oldu : Allah! Bu neymiş böyle ya...
Yalçın Kovid-19 aşısı oldu : "Allah! Bu neymiş böyle ya..."
Daha Fazla Video Göster