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Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı! Ankaragücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.