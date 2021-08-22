23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Sergen Yalçın'dan Gaziantep maçı sonrası canlı yayında flaş açıklamalar
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu ise canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.