28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası flaş açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası flaş açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2021 23:02
Güncelleme:28.09.2021 23:03
Beşiktaş, Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida, Teixeira, Larin, Montero gibi yıldızlarından yoksun olarak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan temsilcimizin teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş camiası olarak zor süreçten geçtiklerini dile getiren Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin futbolun en üst turnuvası olduğunu zorlu bir turnuva olduğunu söyledi. Oyuncuların verdiği taktiğini yerine getirdiğini belirten Yalçın, bu akşam sakatlık yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirttirken sakatlıkların düzelmesi sonrasında oynanacak maçların çok farklı olacağını söyledi. Öte yandan Yalçın, maçın 71. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın ise ciddi bir sakatlığının bulunmadığını ifade etti. Beşiktaş'ın Şampiyolar Ligi'ndeki bir sonraki maçı ise Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon olacak.

Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruz
Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruz
Kartal Hollanda’dan puansız döndü
Kartal Hollanda'dan puansız döndü
Sergen Yalçın’dan Ajax maçı öncesi flaş açıklamalar
Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesi flaş açıklamalar
Fatih Terim’le ilgili bomba iddia!
Fatih Terim'le ilgili bomba iddia!
Sergen Yalçın açıkladı! Ajax maçında kimler sahada?
Sergen Yalçın açıkladı! Ajax maçında kimler sahada?
Futbol namına hiçbir şey yok
"Futbol namına hiçbir şey yok"
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber'de flaş açıklamalar
Paulo Coelho Okçu’nun Yolu kitabını Mete Gazoz’a adadı
Paulo Coelho Okçu’nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı
Cüneyt Çakır’ın bütün maçlarına bakacağım! Eğer...
Cüneyt Çakır'ın bütün maçlarına bakacağım! Eğer...
Beşiktaş’ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç’tan özür geldi
Beşiktaş'ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç'tan özür geldi
Toroğlu’ndan flaş istifa sözleri: Fatih Terim...
Toroğlu'ndan flaş istifa sözleri: Fatih Terim...
Galatasaray top oynamıyor
"Galatasaray top oynamıyor"
Daha Fazla Video Göster