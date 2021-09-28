Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası flaş açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

Beşiktaş, Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida, Teixeira, Larin, Montero gibi yıldızlarından yoksun olarak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan temsilcimizin teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş camiası olarak zor süreçten geçtiklerini dile getiren Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin futbolun en üst turnuvası olduğunu zorlu bir turnuva olduğunu söyledi. Oyuncuların verdiği taktiğini yerine getirdiğini belirten Yalçın, bu akşam sakatlık yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirttirken sakatlıkların düzelmesi sonrasında oynanacak maçların çok farklı olacağını söyledi. Öte yandan Yalçın, maçın 71. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın ise ciddi bir sakatlığının bulunmadığını ifade etti. Beşiktaş'ın Şampiyolar Ligi'ndeki bir sonraki maçı ise Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon olacak.