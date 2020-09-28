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Sergen Yalçın ve Vida kavga mı etti? Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama

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Giriş: 28.09.2020 00:17
Beşiktaş yönetiminden teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarıyla ilgili açıklama geldi. A Spor'un edindiği istihbarata göre, Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi.
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