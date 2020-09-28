Sergen Yalçın ve Vida kavga mı etti? Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama

Beşiktaş yönetiminden teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarıyla ilgili açıklama geldi. A Spor'un edindiği istihbarata göre, Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi.