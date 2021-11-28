Sergen Yalçın istfa mı edecek? Sergen Yalçın görevine devam edicek mi? Resmi açıklama geldi

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta kriz masası oluşturuldu. Sergen Yalçın son olarak oynanan ve 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası istifa sinyali vermişti. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki toplantı sona erdi. İşte toplantıdan çıkan kararlar....