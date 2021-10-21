21 Ekim 2021, Perşembe
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Serdar Tatlı neden istifa etti? Erman Toroğlu perde arkasını anlattı
Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan görüşmelerde MHK'nın yapısının değişmesi gerektiği konuşuldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, yaşananların ardından istifasını sundu. Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın istifasının nedenini açıkladı. İşte dün gece yaşananlar...