Şenol Güneş'ten İsviçre maçı sonrası canlı yayında flaş sözler

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in maç sonrası yaptığı açıklamalar...