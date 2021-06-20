20 Haziran 2021, Pazar
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Şenol Güneş'ten İsviçre maçı sonrası canlı yayında flaş sözler
EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in maç sonrası yaptığı açıklamalar...