06 Ekim 2023, Cuma
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Şenol Güneş istifa etti! Beşiktaş yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etti, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Güneş'in istifasıyla birlikte olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı.