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Samsunspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2! Yıldızlar sahneye çıktı

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Giriş: 22.08.2023 09:45
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin 2-0 üsütünlüğü ile sonuçlandı.
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