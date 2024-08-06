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Şampiyonluk kupasını elektrik teline kaptırdılar! Kutlama faciayla noktalanıyordu

Şampiyonluk kupasını elektrik teline kaptırdılar! Kutlama faciayla noktalanıyordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 12:21
Son dakika spor haberleri… Güney Amerika ülkesi Paraguay'da şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlar yaşandı. Futbolcular kupayı elektrik teline kaptırdı.
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Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
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