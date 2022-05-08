08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Şampiyon Trabzonspor için Yenikapı’da büyük kutlama

Şampiyon Trabzonspor için Yenikapı’da büyük kutlama

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 19:43
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor için Yenikapı'da büyük kutlama düzenlendi. Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk kutlamaları için miting alanını tıklım tıklım doldurdu. İşte fotoğraflar...
Şampiyon Trabzonspor için büyük kutlama
Şampiyon Trabzonspor için büyük kutlama
Aşırı sevgiden boğulacaktı
Aşırı sevgiden boğulacaktı
Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor
Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor
Beşiktaş’ta derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını tamamladı
Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi
"Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"
Şampiyonluk sonrası maçlar zordur
"Şampiyonluk sonrası maçlar zordur"
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Guardiola’yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Real Madrid’den tarihi geri dönüş!
Real Madrid'den tarihi geri dönüş!
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Daha Fazla Video Göster