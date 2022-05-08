08 Mayıs 2022, Pazar
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Şampiyon Trabzonspor için Yenikapı’da büyük kutlama
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor için Yenikapı'da büyük kutlama düzenlendi. Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk kutlamaları için miting alanını tıklım tıklım doldurdu. İşte fotoğraflar...