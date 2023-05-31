ŞAMPİYON GALATASARAY! Tüm Türkiye şampiyonluğu kutladı

Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da ilan etti. Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Sarı-Kırmızılılar 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir sevinç yaşandı. Konvoylar oluşturan, şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Sarı-Kırmızılılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğu kutladı.

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