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ŞAMPİYON GALATASARAY! Tüm Türkiye şampiyonluğu kutladı

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Giriş: 31.05.2023 08:30
Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da ilan etti. Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Sarı-Kırmızılılar 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir sevinç yaşandı. Konvoylar oluşturan, şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Sarı-Kırmızılılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğu kutladı.
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Tüm Türkiye şampiyonluğu kutladı
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