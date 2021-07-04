Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta... Kulüp transferi bu video ile duyurdu

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, prensipte anlaştığı Salih Uçan'ın transferini resmen açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'da başarılı maçlar çıkaran ve geçen sezon milli takıma girebilecek isimler arasında gösterilen tecrübeli futbolcunun transferi bu video ile duyuruldu.

SALİH UÇAN YILLIK 7 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan'a yılda 7 milyon liradan 2+1 yıl için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.

Süper Lig'den 3 teklif daha alan Salih Uçan'ı ocak ayında Galatasaray da istemiş ancak Alanyaspor ile yaşanan bonservis ücreti anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SÜPER LİG KARNESİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4,6 milyon Euro olan Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.