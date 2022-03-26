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Salih Özcan milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı! 24 yaşındaki orta saha oyuncusu milli formayı giyecek

DHA
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Giriş: 26.03.2022 10:39
Köln'de forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan yaptığı açıklamada milli takım kararını Türkiye'den yana verdiğini duyurdu. Salih Özcan, A Milli Takım'ımızın kampına da dahil edildi. Özcan yaptığı açıklamada "Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.
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