Salih Özcan milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı! 24 yaşındaki orta saha oyuncusu milli formayı giyecek

Köln'de forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan yaptığı açıklamada milli takım kararını Türkiye'den yana verdiğini duyurdu. Salih Özcan, A Milli Takım'ımızın kampına da dahil edildi. Özcan yaptığı açıklamada "Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.