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Saldırı sonrasında Serhat Akın’dan ilk açıklama!

Saldırı sonrasında Serhat Akın’dan ilk açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 21:04
Eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğramış, bacağından vurulmuştu. O günden bu yana birçok iddia ortaya atıldı. Akın'ın kumar borcu olduğu da bu iddialar arasındaydı... Eski futbolcu, hastane odasından konuşulanlara yanıt verdi.
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Saldırı sonrasında Serhat Akın’dan ilk açıklama!
Saldırı sonrasında Serhat Akın’dan ilk açıklama!
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