Saldırı sonrasında Serhat Akın’dan ilk açıklama!

Eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğramış, bacağından vurulmuştu. O günden bu yana birçok iddia ortaya atıldı. Akın'ın kumar borcu olduğu da bu iddialar arasındaydı... Eski futbolcu, hastane odasından konuşulanlara yanıt verdi.

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