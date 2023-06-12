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Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de!

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Giriş: 12.06.2023 14:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip daha önceden anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
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