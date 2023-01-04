04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi

Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2023 09:43
İngiliz ekibi Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Dünya Kupası'nda da Fas'a elenerek büyük bir hayal kırıklığına sebep olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. Tüm dünyada eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, sessizliğini imza töreninde bozdu. Avrupa'da kazanabileceği tüm başarıları elde ettiğini söyleyen Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti." dedi.
Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Antalyaspor’un golü ofsayt mı?
Antalyaspor’un golü ofsayt mı?
Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı!
Suudi Arabistan'da Ronaldo çılgınlığı!
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
VAR kayıtları açıklandı!
VAR kayıtları açıklandı!
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti
Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti
Toroğlu: O kişi kadını taciz ederken yakalandı
Toroğlu: O kişi kadını taciz ederken yakalandı
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Toroğlu: Potansiyel rezalet
Toroğlu: "Potansiyel rezalet"
“Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”
“Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”
Galatasaray’dan sol bek harekatı!
Galatasaray'dan sol bek harekatı!
Şenol Güneş biletini kesti!
Şenol Güneş biletini kesti!
Daha Fazla Video Göster