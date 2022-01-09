Rize’de 11’ler belli oldu! İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çıktığı son 9 deplasman maçında sadeve 1 galibiyet alabilen Kara Kartal bu maçı kazanarak yeni bir seriye merhaba demek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.