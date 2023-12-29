Riyad'daki Süper Kupa maçı iptal! Ortak açıklama yapılması bekleniyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı ve maç iptal edildi. Toplantı hala ediyor. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan Suudi Arabistan’dan aktardı.

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