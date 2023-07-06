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Resmi açıklama yapıldı! Arda Güler Real Madrid'de!

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Giriş: 06.07.2023 16:49
Son dakika haberleri… Real Madrid, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları canlı yayında aktardı.
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