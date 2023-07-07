Real Madrid'in yeni transferi Milli yıldız Arda Güler Madrid'e geldi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen 18’lik Milli yıldız Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu duyurulmuştu. Güler, geçtiğimiz saatlerde İspanya’nın Madrid şehrine iniş yaptı.