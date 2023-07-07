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Real Madrid'in yeni transferi Milli yıldız Arda Güler Madrid'e geldi

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Giriş: 07.07.2023 09:00
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen 18’lik Milli yıldız Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu duyurulmuştu. Güler, geçtiğimiz saatlerde İspanya’nın Madrid şehrine iniş yaptı.
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