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Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Sakatlığını atlattı oynamaya hazır! Ancelotti duyurdu...

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Giriş: 26.09.2023 15:13
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgularken sakatlığının sona erdiğini ve oynamaya hazır olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
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