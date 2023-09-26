26 Eylül 2023, Salı
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Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Sakatlığını atlattı oynamaya hazır! Ancelotti duyurdu...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgularken sakatlığının sona erdiğini ve oynamaya hazır olduğunu vurguladı. İşte detaylar...