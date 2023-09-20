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Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

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Giriş: 20.09.2023 09:18
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon hiçbir maça çıkamadı. Milli yıldızımız sakatlığı sonrası bireysel çalışmalara başlarken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler konusunda müjde geldi. Ancelotti Arda'nın geri dönüş tarihini açıkladı.
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi
Real Madrid'e Arda Güler müjdesi
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