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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Başka bir takıma mı gidiyor?

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Giriş: 27.01.2024 11:27
Fenerbahçe'den büyük umutlarla dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, uzun süren sakatlık döneminin ardından forma şansı bulmaya başladı. Öte yandan genç oyuncu için yeni bir takıma kiralanacak iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken İspanyol basını Real Madrid'in Arda Güler için son kararını verdiğini yazdı. İşte detaylar...
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