Real Madrid Galatasaray CANLI anlatım İZLE | Aslan’ın tamam ya da devam maçı

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı maç kadrosunda yer almıyor. Real Madrid'de Nacho, Marco Asensio, James Rodriguez ve Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Real Madrid - Galatasaray ikilisi iki hafta önce İstanbul'da karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi İspanyollar 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.



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REAL'DE GARETH BALE YOK

Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'nda ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini zorlu maçta deplasmanda mağlup etmek istiyor. Galatasaray'da bu önemli mücadele öncesi Falcao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

GOL ATAMADI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.