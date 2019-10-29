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29.10.2019

Rakibini 21-7 yenerek 'Altın' kız Meryem A Haber'e konuştu

Sırbistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada rakibini 21-7 yenerek altın madalya kazanan Meryem Elif İyin duygularını A Haber canlı yayınında paylaştı. Milli tekvandocu ödül töreninde madalyasını asker selamı vererek almış ve çok konuşulmuştu. İyin "Herkes evine giderken ben gelip antrenman yaptım. Çok çalıştım ve karşılığını da aldım. Yeni hedefim 2024 Paris Yaz Olimpiyatları..." ifadelerini kullandı. Altın kız Meryem, hiç unutamadığı bir anısını da canlı yayında paylaştı. "15 puan geriden gelip hocamın verdiği taktikler sayesinde rakibimin yenmiştim. O maçı hiç unutamıyorum" dedi.

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