PSG Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE

Şampiyonları Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da son maçına çıkıyor. PSG ile grubun son maçında saat 22'de karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Grupta 2 puanla son sırada olan temsilcimiz bu maçı kazanıp, Club Burgge'nin Real Madrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? PSG Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Taraftarlar PSG - GALATASARAY maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Şampiyonları Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da son maçına çıkıyor. PSG ile grubun son maçında saat 22'de karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Grupta 2 puanla son sırada olan temsilcimiz bu maçı kazanıp, Club Burgge'nin Real Madrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? PSG Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Taraftarlar PSG - GALATASARAY maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

PSG GALATASARAY CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Parc Des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor