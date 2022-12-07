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Portekiz İsviçre'yi 6-1 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı

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Giriş: 07.12.2022 09:21
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz-İsviçre karşı karşıya geldi. 90 dakikaya 6 gol sığdıran Portekiz karşısında İsviçre 1 gol bulabildi. Bu skorla Portekiz İsviçre'yi 6-1 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Portekiz Fas ile karşı karşıya gelecek.
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