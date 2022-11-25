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Portekiz ilk yarı durdu ikinci yarı vurdu: Gana ile gol düellosu

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Giriş: 25.11.2022 09:40
Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçında Gana ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta, Portekiz ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
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