Portekiz basını transferi açıkladı: Galatasaray Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor!

Geçen sene Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazanan Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı ekibe geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya’ya yaklaşıyor. Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica’ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, “Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti” dedi.