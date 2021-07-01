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Videolar Spor Videoları Portekiz basını transferi açıkladı: Galatasaray Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor!

Portekiz basını transferi açıkladı: Galatasaray Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor!

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Giriş: 01.07.2021 09:36
Geçen sene Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazanan Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı ekibe geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya’ya yaklaşıyor. Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica’ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, “Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti” dedi.
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