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PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza

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Giriş: 03.02.2023 10:02
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Giresunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor’a para cezası verdi.
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
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