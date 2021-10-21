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Pereira ile Terim son kararını verdi | Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında!

DHA
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Giriş: 21.10.2021 10:12
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam gruplarındaki üçüncü maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmaları Fenerbahçe kendi evinde oynayacak, Galatasaray ise Rusya'da deplasmanda olacak. Vitor Pereira ile Fatih Terim ilk 11'lerine son şeklini verdi.
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