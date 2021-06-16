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Paul Pogba'dan takdir toplayan hareket! Önüne konulan bira şişesini kaldırdı

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Giriş: 16.06.2021 12:45
Güncelleme:16.06.2021 12:46
EURO 2020'de oynanan maçlar kadar saha dışında yaşanan olaylar da dikkat çekiyor. Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo basın toplantısı için yerini alırken, masadaki Coca-Cola şişelerin fark edip hemen onları oradan aldı. Ronaldo devamında izleyicilere "su için" mesajını verdi. Portekizli yıldızın bu davranışı büyük alkış aldı. EURO 2020'ye damga vuracak olaylardan biri de dün gece yaşandı. Fransa Almanya maçı sonrası basın toplantısı için kameraların önüne geçen Paul Pogba'ya bilinçli bir saldırı yapıldı. Müslüman futbolcunun önüne konulan bira şişesi Pogba tarafından masadan alınarak görünmeyen bir yere konuldu. Pogba'nın bu örnek davranışı İslam dünyasından büyük takdir topladı. İşte geceye damga vuran olay...

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) son hızıyla devam ediyor. Takımlar arasındaki mücadeleler futbolseverleri sevindirirken saha dışında da ilginç olaylar yaşanıyor.

POGBA'DAN BİRA TEPKİSİ
Dün akşam erken final olarak adlandırılan maçta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Maçtan sonra Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba, basın toplantısı için kamerların karşısına geçti.

Pogba'nın yaptığı bir hareket ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Müslüman olan yıldız futbolcu EURO 2020'nin sponsorlarından olan bira markası Heineken şişesini önünden kaldırdı.

Pogba'nın bu davranışı Avrupa basınında da ses getirdi.

RONALDO'DAN DA COCA-COLA TEPKİSİ
Önceki gün de Portekiz'in yıldızı Ronaldo Coca-Cola şişesini önünden kaldırarak "Su için" demişti. Ronaldo'nun bu hareketi Coca-Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirmişti.

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