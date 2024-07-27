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Paris olimpiyatları kaosla başladı

Paris olimpiyatları kaosla başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 14:12
2024 Paris Olimpiyat Oyunları dün büyük bir kaosla başladı. Açılışa saatler kala, dünyanın gözünü çevirdiği Fransa, demiryolu hattına yönelik büyük kundaklamayla sarsıldı. İsviçre sınırındaki Mulhaus Havalimanı da bomba alarmı yüzünden bir süreliğine kapatıldı. Peki ülkede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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Paris olimpiyatları kaosla başladı
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