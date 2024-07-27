27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Paris olimpiyatları kaosla başladı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları dün büyük bir kaosla başladı. Açılışa saatler kala, dünyanın gözünü çevirdiği Fransa, demiryolu hattına yönelik büyük kundaklamayla sarsıldı. İsviçre sınırındaki Mulhaus Havalimanı da bomba alarmı yüzünden bir süreliğine kapatıldı. Peki ülkede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.